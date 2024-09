Elezioni provinciali 2024 dove e quando si vota | come funzionano e le province interessate

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2024) Domenica 29 settembreci sarà un 'election day' che toccherà 42: in 35 si voterà per rinnovare del Consiglio provinciale, in sei per Consiglio e presidente, e in una solo per il presidente. Daè entrata in vigore la legge Delrio del 2014, are sono solo gli amministratori locali, cioè sindaci e consiglieri comunali. I loro voti saranno 'ponderati' in base al Comune che rappresentano.