È tornato non ci credo Uomini e Donne scende per un’altra ma è l’ex di Gemma | brividi per la dama

(Di giovedì 26 settembre 2024), la prima settimana di programmazione non sta deludendo il pubblico di Maria De Filippi né, stando alle anticipazioni, lo deluderà. Nei giorni scorsi sono stati presentati i nuovi tornisti di questa edizione del programma cult di casa Mediaset, dunque Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Iannon. È stato anche dato spazio al trono over, però. C’è stato il ritorno di Ida Platano, che ha messo un punto alla storia mai iniziata con Mario Cusitore e la puntata di giovedì 26 settembre riprenderà da dove si è interrotta, quindi con Barbara De Santi al centro dello studio. Laavrà un confronto con Matteo e Juri: entrambi avrebbero chiesto il suo numero senza approfondire la conoscenza. Leggi anche: “Beccato così, con una”. Michele a, subito guai per il nuovo tronista.