È assurdo che sia servito questo episodio al Pd | stuprata donna di 42 anni Matone spiana la sinistra

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Lo stupro delladi 42avvenuto a Roma per mano di un cittadino originario del Marocco, che ha aggredito la vittima alle spalle e trascinata in uno dei sottopassi degradati della città, è l'ennesima violenza che si registra nella Capitale.che siaper far parlare il Pd capitolino di riqualificazione di questi sottopassaggi ma che nulla ha fatto fino ad ora per garantire decoro e sicurezza ai cittadini". Ad affermarlo è la deputata romana della Lega Simonetta. "E se da una parte c'è una maggioranza parlamentare, Lega in primis, che vota e approva un ddl sicurezza che tra le altre cose aumenta gli operatori delle Forze dell'Ordine e i militari di Strade Sicure, dall'altra c'è un sindaco non pervenuto, che parla di città dei 15 minuti ma fa arrivare Roma a un appuntamento come il Giubileo impreparata, caotica e insicura.