Droga in monopattino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il controllo di un uomo di 28 anni, albanese d’origine, avvenuto in via Manara a Reggio a opera di agenti della Squadra Volanti, ha permesso di recuperare una decina di involucri di cellophane, poi appurato contenere della cocaina per un peso complessivo di circa sei grammi, oltre che la somma contante di 680 euro suddivisa in banconote di diverso taglio. Il giovane di origine straniera era su unelettrico. Alla vista dell’auto della polizia ha cercato di cambiare direzione. Gli agenti, insospettiti da questo comportamento, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Da subito il 28enne ha manifestato nervosismo e insofferenza al controllo con un vistoso tremore alle braccia. Si è poi capito il motivo del suo nervosismo, legato appunto al possesso delle varie dosi di