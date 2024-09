Dramma nel degrado della baraccopoli muore un uomo

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) E’ morto nellarealizzata nel boschetto che si trova tra via dei Volsci e piazza Ilaria Alpi, neldi alloggi di fortuna in un insediamento che è stato allestito da una comunità di romeni. La tragedia nella giornata di ieri in una zona che poi non è tanto lontana dal centro