Domenica 29 settembre visite alla tomba romana conservata nei sotterranei dell' ospedale

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di giovedì 26 settembre 2024)29, alle 15, in occasionee Giornate Europee del Patrimonio, l’archeologo Marco Podini (funzionarioa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza), in collaborazione con l'Ausl di Piacenza, condurrà una visita guidata