Disarmo nucleare L’appello di Caritas e Pax Christi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Oggi ricorre la Giornata internazionale per la totale eliminazione delle armi nucleari. Per l’occasione la campagna ICAN chiede al governo italiano di aderire al trattato per la messa a bando. Servizio di Alessio Orlandidie PaxTG2000.