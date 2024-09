Dimettiti sei una vergogna | il sindaco di New York contestato a un comizio dopo le incriminazioni per corruzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildi NewEric Adams è stato incriminato pere frode: avrebbe incassato tangenti e sollecitato donazioni straniere illegali per le sue campagne elettorali, abusando per un “decennio dei suoi ruoli” e “violando gravemente” la fiducia del pubblico. Accuse pesanti di fronte alle quali Adams non molla: “sono innocente” e “continuerò a svolgere il lavoro per cui sono state eletto”, ha detto chiedendo ai suoi cittadini di aver pazienza e “ascoltare” la sua difesa.