Dietro la cornetta si nasconde la truffa dei finti avvocati o carabinieri | anziani nel mirino della vallata del Bidente

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 26 settembre 2024)tori in azione mercoledì mattinata nelladel. "Soggetti non ben identificati hanno contattato telefonicamente persone anziane fingendo l'incidente o il ricovero di un parente per derubarli - hanno comunicato attraverso i social i sindaci di Galeata e Civitella, Francesca