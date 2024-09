Destre in presidio in Bolognina contromanifestazione degli antifascisti | FOTO

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"contro il degrado" in piazza dell'Unità, dove una cinquantina di manifestanti si è riunita per la mobilitazione organizzata dal movimento Una Bologna che cambia che riunisce associazioni e partiti di destra. Sul campo da basket