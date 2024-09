Dentro la crisi dei Verdi tedeschi dopo le dimissioni dei vertici del partito

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024)quattro disastri elettorali in un anno, gli ultimi tre dall’inizio di settembre, il duo alla guida dei Grünen, i, ha gettato la spugna e rassegnato le. Omid Nouripour e Ricarda Lang hanno tirato le conseguenzeil tracollo alle Europee di giugno e le Regionali di in Sassonia, Turingia e Brandeburgo. In questi ultimi due Länder, dove facevano parte del governo regionale, non sono riusciti a superare la soglia del 5 per cento e sono rimasti fuori dai giochi; in Sassonia sono riusciti a entrare per il rotto della cuffia, subendo grandi perdite. A livello nazionale, dove i Grünen sono rappresentati tra l’altro al governo dal super ministro per l’Economia e l’Ambiente Robert Habeck e dalla ministra degli Esteri Annalena Baerbock, la tendenza è da tempo negativa e ilin vista del voto federale al Bundestag del 2025 è ormai in caduta libera.