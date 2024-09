Densa colonna di fumo a fuoco un centro di raccolta di rifiuti | paura per le bombole del gas

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Intervento complesso e delicato dei Vigili deldi Forlì-Cesena che mercoledì notte sono intervenuti attorno alle 23:15 in via Rubicone Destra a Savignano per un incendio avvenuto in undie riciclo.Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp: iscriviti al canale