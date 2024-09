Decreti Flussi si cambia | Palazzo Chigi detta lo stop ai Click Day colabrodo

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di giovedì 26 settembre 2024), si: il governo è determinato a invertire la rotta finora seguita per procedure di immigrazione che sostanzialmente favoriscono un sistema illegale, se non criminale, a causa diDay da riformare, anzi da trasformare completamente. Il Consiglio dei ministri di domani, probabilmente, partorirà quella che si preannuncia come una vera e propria, siloaiDayL'Identità.