Decoro urbano nuove fioriere di color grigio antracite nel centro storico

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dalla mattina di giovedì 26, sono in corso i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la sostituzione di quattro vecchiein via Garibaldi, in prossimità del tratto che si connette con via Cortevecchia.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayOltre a queste, saranno posate