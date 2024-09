De Rossi nostro vanto yankee go home! a Roma spuntano i manifesti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non si placa la protesta per l'esonero. Il blitz alla vigilia dell'esordio della squadra guidata da Juric in Europa League con l'Athletic Bilbaocon l'immagine di Daniele De, maglia giallorossa e fascia da capitano, e la scritta 'Dego!' sono apparsi stanotte in diverse zone di, alla