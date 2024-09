Dal Salento al Trasimeno | i più interessanti itinerari cicloturistici d’Italia

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 26 settembre 2024) I numeri del 4° Rapporto “Viaggiare con la bici 2024” di ISNART e Legambiente parlano chiaro: il cicloturismo, in Italia, si conferma un fenomeno in forte espansione, sia per numero di presenze, sia in termini di indotto all’interno del comparto turistico. Nel 2023 si è registrato un +35% di giro