Cristina D’Avena ancora regina della festa attesa per Anastasio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ci sarà anche lei, ladelle sigle, inossidabile alle mode e agli steccati generazionali:il 3 novembre tornerà ai Comics nella grande arenamusica accompagnata dal gruppo D’Avengers. Sul palco salirà anche, vincitoredodicesima edizione di X-Factor, che presenterà in fiera il suo fumetto LMNPP in versione Bootleg, anteprima del suo nuovo disco e realizzato insieme al disegnatore Arturo Lauria, pubblicato da Edizioni BD; dopo il grande concerto “Vent’anni e poi”, che celebra l’anniversario dell’Area Music, da non perdere l’After Show con alcuni dei protagonisti dell’evento: I Cavalieri del Re, Enzo Draghi, Giorgio Vanni, Oliver Onions, Vince Tempera si racconteranno agli spettatori con l’immancabile presenza di Giorgia “Cosplay” Vecchini e di Andrea Rock.