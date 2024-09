Confindustria Orsini | l’energia è la salvaguardia del paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Vicenza, 26 set. (askanews) – “è ladel”. A dirlo il presidente di, Emanueleintervistato da Gianluca Comin all’assemblea di Federacciai a Vicenza. Sul fronte del nucleare,ha sottolineato di voler “chiedere al governo che sia messo in legge di bilancio la sperimentazione sul suolo italiano di questi impianti per il nucleare, altrimenti rischiamo di perdere quella tecnologia. Abbiamo imprese italiane che questi sistemi li conoscono e vanno a fare manutenzione in giro per il mondo e il rischio di non partire è che magari perdiamo il nostro saper fare. Non possiamo ritrovarci a comprare il 20% di energia nucleare dalle vecchie centrali francesi o da quelle nuove perché noi non siamo mai partiti, dobbiamo fare presto per aiutare le nostre imprese ad essere competitive”, ha concluso.