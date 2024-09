Concorso Docenti 2024 2025 | tutti i canali social EdiSES per restare sempre aggiornato

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilsi avvicina e informarsi su tutte le notizie e le novità in attesa della pubblicazione del nuovo, atteso, bando è fondamentale. Idedicati al mondo della scuola possono essere uno strumento valido per la preparazione e l’aggiornamento costante in vista delle prossime prove d’esame. Iper L'articoloper