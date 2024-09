Con i profumi alla vaniglia sarà un inverno dolce ed evocativo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) È un ricordo dell’infanzia che richiama l’ingrediente di tantitti golosi. Ed è l’aroma che permea l’aria non appena si mette piede in pasticceria. Ecco perché ie gourmand mettono d’accordo (quasi) tutti e attraggono come un magnete naturale. Solo respirandola ci si sente come avvolti une caldo abbraccio. Non c’è quindi da sorprendersi se proprio laè la protagonista di tante novità profumate che scalderanno sia l’autunno che l’. Apprezzata per la sua capacità di suscitare emozioni profonde, laha una storia affascinante e un ventaglio di varianti che la rendono una delle essenze più versatili e complesse nel mondo delle fragranze. Lainfatti, è molto più di una semplice nota