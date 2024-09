Come trasformare vecchi giocattoli e oggetti inutilizzati in opera d' arte una settimana per scoprirlo

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nulla si distrugge, tutto si crea. Anzi: si trasforma. Dal 24 al 29 settembre 2024 alle Befane Shopping Centre di Rimini, in occasione dell'uscita del 26 settembre su grande schermo del film 'Transformers One', io gliche non si usano più possono trasformarsiin