Colosseo l' Inps collaborerà a liberare e riqualificare i locali occupati

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'allo sgombero dele alla sua riqualificazione. L'ente è infatti il proprietario di diversidel condominio di via Bruxelles, tra abitazioni e unità non residenziali, molti dei quali oggetto di continue occupazioni abusive che non si sono fermate neppure dopo i