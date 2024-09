Coinvolti nella classica relazione da amici di letto ? Analizziamo quelli che sono i pro e i contro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 26 settembre 2024) In gergo si dice “friends with benefits”, ovverocon benefici, dove dietro al termine “benefici” si nasconde in maniera neanche tanto velata una componente sessuale. In altre parole,disenza però l’impegno e il coinvolgimento emotivo e romantico. Tutto bene dunque? Dipende da come laè gestita e se questo tipo di accordo va bene a entrambi.