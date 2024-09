Cobolli-Kotov in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Flavioaffronterà Pavelnel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Dopo l’esperienza in Laver Cup, il tennista azzurro ha debuttato con una vittoria in rimonta ai danni di Bublik, impreziosendo una stagione già molto positiva di suo. Ora la chance di volare ai quarti è ghiotta visto che sulla sua strada Flavio troverà il russo, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare al primo turno – faticando – il beniamino di casa Zhou.conduce 3-1 nei precedenti e insegue una vittoria che gli regalerebbe virtualmente la top 30. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 28 settembre cone campo ancora da definire.