Cittadella mister Gorini | Tornano Kastrati e Voltan Con il Frosinone rabbia e voglia faranno la differenza

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Fare quadrato e ripartire. Al termine di quattro giorni non facili in casa, tra sconfitta all'ultimo secondo in quel di Mantova e il ribaltamento della sentenza in Corte Federale con la sconfitta a tavolino contro il Pisa per la querelle De Luca-Desogus in distinta e conseguente contro