Cisco per 30 anni in Italia inaugurata nuova sede a Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), 25 set. (Adnkronos) - Taglio del nastro oggi a, in occasione dei 30di, per lasituata al civico 6 di piazza Gae Aulenti. I nuovi uffici, inaugurati alla presenza di clienti, partner e istituzioni, "rappresentano - sottolinea una nota dell'azienda - la più alta e completa realizzazione di spazi di lavoro in linea con un modello di lavoro ibrido. Al loro interno sono impiegate tutte le tecnologiepiù innovative, per favorire la produttività , l'efficienza, la sostenibilità e il benessere delle persone. Reti e piattaforme di collaborazione, abilitate e protette dall'intelligenza artificiale, supportano l'utilizzo di soluzioni per collaborare in ogni modalità , con particolare attenzione alla vivibilità e salubrità degli spazi e, naturalmente alla sicurezza di persone, dati, e cose".