Circuito acque libere Oro per Lucarelli in Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Grande risultato per Cristian, nuotatore paralimpico della Polisportiva di Riccione, che per il secondo anno consecutivo si piazza sul gradino più alto del podio nella classifica finale delNazionaledi nuoto in mare. Domenica scorsa, l’ultima tappa di San Teodoro ha incoronatocome miglior nuotatore, dopo le tre tappe precedenti di Riccione, Mondello e Caorle. Nello splendido scenario dellesarde, il nuotatore paralimpico ha conquistato l’oro nella gara dei 1500 metri per le categorie s1 e s6. "Sono due anni che giro l’Italia per partecipare alle gare con i colori del Riccione, cercando di coinvolgere quante più persone possibile - spiega-. Chiudo così una stagione personalmente complicata e vediamo cosa mi riserverà il futuro" Non finiscono qui i successi della sezione Superabili della Polisportiva riccionese.