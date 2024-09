Cena a scrocco a Porto San Giorgio simula un problema con il bancomat e non paga | 54enne denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)San(Fermo), 26 settembre 2024 – Sei persone denunciate e quattro truffe smascherate. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri di per combattere un fenomeno purtroppo in crescita. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma diSan, a seguito di una segnalazione presentata dal titolare di un ristorante del posto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo, unapregiudicata originaria del teramano. La donna dopo aver consumato con alcuni amici unapresso il locale, avevato problemi con la carta di credito, impegnandosi ad eseguire un bonifico istantaneo che in realtà non è mai stato eseguito.