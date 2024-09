Cda Rai il M5S e Avs partecipano al voto Pd sull’Aventino

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Ilsui consiglieri del Cda Rai di oggi, 26 settembre, divide le opposizioni. Il Pd di Elly Schlein sceglie l'Aventino, di non partecipare al. "Siamo coerenti con le cose che diciamo e non siamo disponibili a farci tirare per la giacca" ha detto la segretaria Dem alla riunione dei gruppi di