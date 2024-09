Castelnuovo Legge una giornata dedicata ai libri e al piacere della lettura

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sabato 5 ottobre appuntamento con “”, unaaie al. Il programma prevede alle 10, in sala civica XI Aprile 1848, il laboratorio creativo per la Festa dei nonni e alle 11 animazione con Giuppy per i bambini dai 4 ai 9 anni a cura del