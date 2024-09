Calcio | Fiorentina Commisso Mancato solo trofeo fiducia in Palladino

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Gonzalez? Non volevo mandarlo via ma che dovevo fare" FIRENZE - "L'unica cosa che ci è mancata in questi anni è un. Abbiamo perso tre finali: se i trofei fossero arrivati, tutti sarebbero molto più contenti. Io per primo. Ma siamo dove siamo, e vogliamo arrivare più in alto del settimo-ot