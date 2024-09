Burrasca in arrivo | per domani prevista allerta arancione

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYAncora un’meteo per il territorio metropolitano. Come scritto da Arpae nel bollettino diffuso oggi, 26 settembre, per la giornata diun’sull’Appennino bolognese e gialla per il resto della