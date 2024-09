Brooke di Beautiful entra nella Casa del Grande Fratello Katherine Kelly Lang

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 26 settembre 2024), nota per il suo ruolo iconico diLogansoap opera, ha fatto un’ta sorprendentedel. Non come concorrente, ma per fare una visita speciale a Clayton Norcross, che interpretava Thorne Forrester negli anni ’80. Questa inaspettata apparizione è stata annunciata da Alfonso Signorini durante l’ultima