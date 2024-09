Bronzetti subito fuori a Pechino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Luciatrovauno stop al prestigioso Wta 1000 di, il "China Open". È Naomi Osaka a imporre la legge del più forte, col 6-3, 6-2 che spiega abbastanza della partita nel suo complesso. Per la verità l’inizio è stato piuttosto equilibrato, con la verucchiese avanti 3-2 e servizio, tanta fiducia e un tennis di spinta solido e con pochi errori. La giapponese, abbastanza discontinua in questa fase della sua carriera, è comunque capace di momenti di tennis di elevatissima qualità e di lì in avanti li ha mostrati con grande frequenza. Osaka ha vinto nove dei successivi dieci giochi, annullando ogni velleità dell’avversaria e finendo col chiudere sul 6-2 il secondo set dopo una reazione dinei momenti finali della partita.