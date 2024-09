Brescia sconfitto 3-1 Monza agli ottavi con il Bologna

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) La squadra di Nesta si è imposta per 3-1 nel derby lombardo contro le Rondinelle di Maran- Arriva in Coppa Italia la prima vittoria ufficiale delin questa stagione, dopo i tre pari in Serie A e quello nei tempi regolamentari contro il Sudtirol. I brianzoli annichiliscono ile l