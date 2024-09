Brasile precipita un dirigibile | l’aveva noleggiato il San Paolo prima della gara con il Botafogo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre, unto in, in quartiere di Osasco, nell’hinterland di San. Era stato proprio il Sana noleggiarlo per un’esibizionepartita contro il, valida per i quarti di finaleCopa Libertadores. Partito dalla città di Carapicuíba per effettuare un volo di prova, ilsi è schiantato verso le 12 locali, ma fortunatamente non ci sono state vittime né feriti gravi.unil Sancon ilSportFace.