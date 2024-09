Borsa | l' Europa allunga il passo con il lusso e il tech

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le Borse europee, già di buonin avvio,no ancora seguendo la scia delle Piazze asiatiche spinte dai tecnologici e con i possibili stimoli fiscali in Cina che valuta un'iniezione di capitale di 142 miliardi di dollari alle principali banche. Una misura che ha rafforzato le prospettive per le industrie inche sono maggiormente esposte all'economia cinese, tra queste ilcon Lvmh (+6,7%) e Kering (+7,3%) in prima fila sui listini. Bene anche Moncler (+5,5%) e Brunello Cucinelli (+4,9%). Da registrare la pesantezza del petrolio con l'Arabia Saudita che sarebbe pronta ad abbandonare l'obiettivo del prezzo a 100 dollari al barile, scrive l'Ft. Il wti risale sopra i 68 dollari al barile ma cede oltre il 2%, il brent si conferma sotto i 72 dollari al barile (-2%).