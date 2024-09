Borsa | a Tokyo in apertura indice Nikkei sopra il 2%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'delladiè balzato di oltre il 2 percento questa mattina, spinto al rialzo dagli acquisti di azioni di società esportatrici che stanno beneficiando di uno yen più debole rispetto al dollaro Usa. In guadagno anche le azioni legate ai semiconduttori per una previsione di utili al rialzo da parte del gigante dei chip statunitense Micron Technology Inc. Alle 10.30 ora locale, ilStock Average 225 era in rialzo di 796,17 punti, o del 2,10 percento, rispetto alla chiusura del giorno precedente. L'Topix più ampio era in rialzo di 43,08 punti, o dell'1,63 percento, a 2.693,58.