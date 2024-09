Bidenmunizioni a lungo raggio a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 13.24 Il presidente americano Biden ha annunciato "un aumento" dell'assistenza all' Ucraina, compresi quasi 8 mld di dollari in aiuti militari e nuove munizioni a, "per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra". Nel comunicato tuttavia non si menziona il via libera al lancio di missili adi fabbricazione Usa verso la Russia. Biden ha anche annunciato che convocherà per ottobre in Germania un vertice di alto livello di 50 Paesi alleati dell'Ucraina.