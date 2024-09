Biden Nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) WASHINGTON (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Joeha annunciatoall'Ucraina per 7,9di. “Il mio messaggio è chiaro: gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina il supporto di cui ha bisogno per vincere questa guerra”, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti, come si legge in una nota della Casa Bianca. “Sono grato al presidente americano Joe, al Congresso americano e ad entrambi i partiti, repubblicani e democratici, così come all'intero popolo americano per l'annuncio odierno di importantialla difesa all'Ucraina per un totale di 7,9die per l'introduzione di nuove sanzioni contro la Russia”, afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).