Biden ' gli Usa daranno a Kiev munizioni a lungo raggio'

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il presidente Usa Joeha annunciato un "aumento" dell'assistenza all'Ucraina, compresi quasi 8 miliardi di dollari in aiuti militari e nuove, in vista di un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Oggi annuncio un aumento dell'assistenza alla sicurezza per l'Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra", ha dichiaratoin un comunicato, che tuttavia non menziona l'auspicato via libera dial lancio di missili adi fabbricazione statunitense verso la Russia. (ANSA-AFP).