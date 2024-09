Bertolaso inaugura il Centro diurno per anziani di Bollate

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tantissima gente, questa mattina a, per l’zione del nuovointegrato per, la struttura creata all’ingresso dell’ospedale di via Piave per accoglierenon autosufficienti che a fine giornata rientrano nelle loro famiglie. A introdurre l’zione il direttore dell’Asst Rhodense Marco Bosio, che ha spiegato brevemente l’utilità del nuovo servizio e il