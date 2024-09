Ben Stiller produrrà e reciterà nella commedia The Dink

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ben, l’attore 58enne noto per il suo ampio repertorio di commedie, tornerà sul grande schermo in una nuova avventura cinematografica intitolata The, unaincentrata sul pickleball. In questo progetto,non solo, ma ancheil film attraverso la sua casa di produzione, Red Hour Films, in collaborazione con Rivulet Films.