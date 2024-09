Basket femminile tutte le italiane nelle rose delle squadre nel Campionato di A1 2024-2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non sappiamo se poterla definire una specie di situazione atipica, rivoluzionaria o che altro. Certo è che la Serie A1ha vissuto tanti scossoni in un’estate sola. Andiamo a scoprire i roster della stagione. Annotazione: alcune società hanno indicato anche diversi nomi di facenti parte del bloccogiovanili, mentre altre si sono limitate a riportare come roster quello in senso stretto.