Bambino Gesù | in 30 anni oltre 1200 trapianti

Leggi tutta la notizia su tv2000

(Di giovedì 26 settembre 2024) In Italia, in 30, il tasso di donazione degli organi è quadruplicato. Numeri record, all’ospedale pediatricodi Roma, dove, negli ultimi tre decenni, sono stati1.200 i. Servizio di Letizia Davoli: in 30TG2000.