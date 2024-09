Ballando con le stelle Nina Zilli | Per me è come andare dallo psicologo gratis

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Hoobiettivo di vivere questa esperienza e di vincere, ma non sosi fa perché io non so ballare”. La prende a ridere, tra le protagoniste della nuova edizione di ‘con le’, presentata oggi a Roma. “Parlando seriamente – prosegue – ho scelto di fare questa cosa perché proprio non la so fare, e quindi per me è bellissimo. Per me èun foglio bianco, e ci scriveremo un bel libro. L’emozione nell’arte è quello che ci muove, nella danza ancora di più. Il corpo ricorda i traumi, le gioie e i dolori: in questa esperienza ne sbloccheremo di molti. E’ il miogratuito, diciamo”, aggiunge