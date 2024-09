Ballando con le stelle Federica Pellegrini | Era il momento giusto per rimettermi in gioco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Io e Milly ci rincorriamo da qualche anno, ma sarebbe stato veramente difficile in un anno di preparazione nel nuoto trasferirmi qui a Roma per ballare, fare le puntate il sabato sera. Quest'anno è stato il primo anno dove effettivamente potevamo fare questo programma insieme. Sono super contenta di aver ceduto alle sue lusinghe". Felice e sorridente, leggenda del nuoto italiano e mondiale, tra le protagoniste della nuova edizione di 'con le'. "Era ilper me, venire fuori dai primi mesi di maternità e volersi risentire anche atleti. Ci siamo trovati nel. La vita cambia, noi evolviamo. C'è stata sicuramente unadiversa dopo aver smesso con il nuoto e c'è stata unaancora diversa dopo la nascita di mia figlia. Oggi sono serena così come lo ero mentre nuotavo.