Auto esce di strada a Rimale di Fidenza | un ferito in ospedale

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Grave incidentele nella serata di mercoledì 25 settembre adi, all'altezza dellastatale. Per cause in corso di accertamento un'è uscita di. Il conducente, infatti, ha perso il controllo del veicolo mentre stava percorrendo la. Erano le 21.30