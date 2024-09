Attimi di paura da Parenzo | il sindaco di Caltanissetta sviene in diretta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024)dia L'Aria che tira. Ildi, Walter Tesauro, ha accusato un malore durante ladella trasmissione. Il collegamento era stato fatto partire per documentare la protesta esplosa in città per l'emergenza idrica. La mancata distribuzione dell'acqua ha fatto scendere centinaia di cittadini in piazza e il primo cittadino ha cercato di calmare i manifestati recandosi nei luoghi delle tensioni. Quando Davidha dato la parola all'inviata, lei ha scandito un "E' svenuto". A quel punto, il conduttore della trasmissione di politica e di attualità di La7 ha cercato di capire che cosa stesse accadendo, ha detto di non inquadrare Tesauro e ha chiesto: "Come è svenuto?". "È svenuto. Sta qui dietro David. È caduto a terra", ha spiegato la giornalista.