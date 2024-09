Anziani narcotizzati e derubati La mantide si scusa e patteggia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un piccolo risarcimento dei danni e una lettera di scuse alle vittime. Con questi gesti che le sono valse il riconoscimento di attenuanti è riuscita are 5 anni di pena labis di Cornate Lindys Perez Filip, la sudamericana arrestata lo scorso gennaio per rapina dai carabinieri con l’accusa di aver narcotizzato due uomini a Cornate d’Adda per rubare il loro denaro. Così come faceva Tiziana Morandi, la 48enne brianzola condannata in primo grado dal Tribunale di Monza a 16 anni e 5 mesi per fatti analoghi commessi a poca distanza, tra Roncello e Bellusco e che ora sta affrontando il processo di appello. Per Lindys, 40enne di origini cubane, che ha anche la cittadinanza boliviana, la pm monzese Cinzia Citterio aveva firmato la richiesta di rinvio a giudizio contestandole cinque episodi con le accuse di rapina e lesioni.